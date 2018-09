Rund 100 Autorinnen und Autoren des Verlags Klöpfer & Meyer um Hermann Bausinger und Thomas Knubben hat die Ankündigung ihres Verlages, seine Arbeit so nicht weiter fortführen zu können, alarmiert. Wir dokumentieren ihr »Tübinger Memorandum wider das Sterben der Verlage, für Diversität und Buchkultur« sowie die Reaktion der Kurt Wolff Stiftung, die sich der Förderung einer vielfältigen Verlags- und Literaturszene verschrieben hat.

»Gute Bücher sind eine gute Waffe gegen Dummheit«, schreibt die Kurt Wolff Stiftung. Dass derzeit eine abnehmende Leserschaft, aber wachsende Dummheit festzustellen ist, könnte in ursächlichem Zusammenhang stehen. Vor allem kleine, unabhängige Verlage widersetzen sich nach Kräften diesem Trend - und nicht wenige von ihnen müssen früher oder später aufgeben.

