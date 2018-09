Forscher James Cole hält seine Dankesrede für die Auszeichnung mit dem Ig-Nobelpreis in der Kategorie Ernährung. Foto: dpa/Improbable Research/Alexey Eliseev

Eigentlich sollte man meinen, dass jeder, der einen Nobelpreis erhält, sich darüber freut. Dem ist jedoch nicht immer so. Manche Laureaten lehnen es sogar ab, den Preis überhaupt in Empfang zu nehmen. Natürlich geht es hier nicht um die ehrwürdige, in Stockholm verliehene Nobelmedaille. Auch die Harvard University vergibt einen Preis, der den Namen des schwedischen Erfinders trägt: den »Ig-Nobelpreis« (von engl. ignoble - unwürdig). Er wurde in diesem Jahr im Harvard Sanders Theater bereits zum 28. Mal überreicht, im Beisein von 1100 Zuschauern, die während der »Zeremonie« oft völlig aus dem Häuschen gerieten. Ähnlich wie in Stockholm mussten die anwesenden Preisträger auch einen Vortrag über ihre prämierte Entdeckung halten. Doch der durfte nicht länger sein als eine Minute. Ansonsten kam Miss Sweetie Poo, ein achtjähriges Mädchen, auf die Bühne und rief dem Redner zu: »Hör bitte auf, ich langweile mich!«

Mit dem Ig-Nobelpreis we...