Was soll das sein

Die Zahl der in Berlin wegen Berufsunfähigkeit aus dem Dienst ausgeschiedenen Lehrerinnen und Lehrer befindet sich laut einem aktuellen Bericht der Senatsverwaltung für Bildung gegenwärtig auf einem Höchststand. Im vergangenen Schuljahr seien 612 Lehrerinnen und Lehrer wegen Berufsunfähigkeit aus dem Schulbetrieb ausgeschieden, berichtete der »Tagesspiegel« unter Berufung auf eine Statistik der Verwaltung von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD).

Die Zahl sei nur wenig geringer als die der 632 Lehrer, die im Schuljahr 2017/18 aus Altersgründen in den Ruhestand gingen. Der Vizevorsitzende des Gesamtpersonalrats, Dieter Haase, vermutet in dem Medienbericht, dass die hohe Zahl der berufsunfähigen Lehrer mit einer stärkeren Belastung in dem Beruf zusammenhänge. dpa/nd