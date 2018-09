Der Wahlkampf in Polen ist auf der Zielgeraden. Am 21. Oktober wird gewählt und aktuelle Umfragen deuten darauf hin, dass der Ausgang der Lokalwahlen eine veränderte Situation in den polnischen Selbstverwaltungen hinterlassen wird.

Neuesten Prognosen zufolge wird die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) in einigen Ballungszentren die regierende Bürgerplattform (PO) ablösen. In den Umfragetrends gibt es jedoch einen entscheidenden Unterschied zu den letzten Parlamentswahlen, als die Vereinigte Rechte um Jarosław Kaczyński die absolute Mehrheit erreichte. Das Bündnis der Demokratischen Linken (SLD), das im Herbst 2015 auf ein historisches Tief abgesackt war und den Einzug in den Sejm verpasste, erfreut sich momentan wieder eines zwischenzeitlichen Höhenflugs.

Trotz der vorübergehenden Euphorie deuteten sich im Wahlkampf-Endspurt dramatische Verluste für die linken Parteien an. »Viele bleiben am Wahltag dahe...