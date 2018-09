Über vier Jahre ist das nicht ohne Wirkung geblieben. Inzwischen tourt der eher steril daherkommende Premier durchs ganze Land und versucht sich als volksnaher Führer. Selbst die J-Pop Group AKB48 durfte zur Imageaufbesserung in Prayuths Amtsräumen hüpfen. Umfragen vom Juli sehen den Junta-Chef vorn: Fast ein Drittel der Befragten würde ihn gern weiter im Amt des Premierministers sehen. Mehrere neu gegründete Parteien mühen sich deshalb nach Kräften, Prayuth als ihren Kandidaten aufzustellen. Nur er selbst hat sich noch nicht endgültig festgelegt.

Doch auch anderen Parteien machen den Militärs das Leben schwer. Erst vor wenigen Tagen wurde das komplette Verbot politischer Tätigkeit ein wenig gelockert. Ein halbes Jahr vor der Wahl wird politischen Parteien nun erlaubt, Vorstandssitzungen abzuhalten, neue Mitglieder aufzunehmen und Kandidaten für die Wahl aufzustellen. Wahlkampf, so sagt die die Order der Militärregierung, bleibt weiterhin untersagt. Der einzige, der uneingeschränkt politisch aktiv ist, ist Prayuth selbst. Freitag für Freitag wendet er sich zur besten Sendezeit über alle zu diesem Zweck gleichgeschalteten Kanäle des thailändischen Fernsehens an sein Volk und lässt sich zu allen möglichen Themen aus. Er gibt sich als der starke Mann, der für Ordnung und Gerechtigkeit steht, der sich auskennt mit nahezu allen Dingen und es schon richten wird. Wenn man ihn denn lässt.

Die Zuversicht des Chefs der Militärregierung gründet sich vor allem auf eine Aussicht - durch die Wahl im Amt bestätigt zu werden. So nimmt der Plan des nahtlosen Übergangs von der Militärjunta zur Zivilregierung konkrete Gestalt an. Sein strategischer Entwicklungsplan für Thailand ist schließlich auf nicht weniger als 20 Jahre angelegt. Und auch dafür, dass keine demokratischen Unwägbarkeiten das Land vom militärisch vorbestimmten Kurs abbringt, ist gesorgt.

Am 22. Mai 2014 setzte die Armee im Königreich Thailand eine aus Wahlen hervorgegangene Regierung ab. Angeblich, um das Land »rasch zur Normalität zurückzuführen«, wie Putschführer Prayuth Chan-O-Cha damals verkündete. Mehr als vier Jahre sind seitdem vergangen und noch immer herrscht die Militärregierung, obwohl sie wieder und wieder die Durchführung demokratischer Wahlen versprochen hatte. Oder was die Militärs unter demokratisch verstehen.

