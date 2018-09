München. Kurz vor der bayerischen Landtagswahl wird Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einem Fernsehduell auf den Spitzenkandidaten der Grünen, Ludwig Hartmann, treffen. Das teilte der Bayerische Rundfunk (BR) als Organisator am Montag in München mit. Zur Begründung für die Auswahl wurde angegeben, dass laut jüngster BR-Umfrage die CSU mit 35 Prozent und die Grünen mit 17 Prozent vorn liegen. Das Duell ist für den Mittwoch kommender Woche um 20.15 Uhr geplant. Zwei Tage später wird ein Fünfkampf mit den Kandidaten von SPD, Freien Wählern, AfD, FDP und Linkspartei gesendet. Die SPD kritisierte die Entscheidung für das Duell zwischen CSU und Grünen als »absurd« und warf dem BR vor, in den Wahlkampf einzugreifen. »Es ist das erste Mal, dass die Teilnehmer an einem Duell im öffentlichen Rundfunk nicht auf Basis von tatsächlichen Wahlergebnissen, sondern ausschließlich auf Basis von Meinungsumfragen festgelegt werden«, erklärte SPD-Generalsekretär Uli Grötsch. AFP/nd