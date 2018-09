Frankfurt (Oder). Nach dem Überfall auf eine Diskothek in Frankfurt (Oder) sitzen inzwischen fünf Verdächtige aus einer Gruppe von Syrern in Haft, denen eine Reihe von Straftaten zur Last gelegt wird. Drei der Beschuldigten sollen sich an dem Überfall auf den Club beteiligt haben, wie die Staatsanwaltschaft am Montag auf Anfrage mitteilte. Einem vierten Mann wird der Besitz von Drogen, einem fünften gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Männer im Alter von 20 bis 39 Jahre sollen alle zu einer Gruppe von 10 bis 15 Syrern gehören, denen die Polizei mehrere Delikte vorwirft. Bei dem Überfall auf den »Frosch«-Club in der Oderstadt hatte es Ende August zunächst eine Auseinandersetzung zwischen zwei Syrern und einem Deutschen gegeben. Die Syrer sollen dann Freunde zur Hilfe gerufen haben, die mit Eisenstangen und Messern auf Besucher losgingen. Ein Mensch erlitt eine Schnittwunde, ein weiterer wurde von einem Stein getroffen. Oberbürgermeister René Wilke (LINKE) hatte angekündigt, eine Ausweisung von ausländischen Intensivtätern prüfen zu wollen. dpa/nd