Britz. Bei einem schweren Motorradunfall in Britz (Barnim) ist ein Mann tödlich verletzt worden. Ein weiterer Motorradfahrer wurde am Sonntagnachmittag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen soll der später verstorbene 65-Jährige mit seinem Motorrad ein Auto überholt haben, als ihm eine andere Maschine entgegenkam. Der 65-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 35-jährige Fahrer des entgegenkommenden Motorrads kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. dpa/nd