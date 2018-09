"Welcome to Hell"-Demo in Hamburg Foto: dpa/Boris Roessler

Hamburg. Die Polizei durchsucht im Zusammenhang mit den Ereignissen beim G20-Gipfel in Hamburg vor mehr als einem Jahr seit den frühen Morgenstunden Wohnungen in der Hansestadt, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Die Razzien richteten sich gegen zwölf Beschuldigte. Im Fokus des Einsatzes stehen Tatverdächtige, die bei der »Welcome to Hell«-Demonstration Straftaten begangen haben sollen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstagmorgen mit. Bei den angeblichen Straftaten soll es sich demnach unter anderen um schweren Landfriedensbruch, Widerstand gegen Polizeibeamte und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte handeln.

Im Hamburger Stadtteil Winterhude wurde indes ein 35-Jähriger verhaftet, wie eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen bestätigte. Was dem Tatverdächtigen vorgeworfen wird, gab die Polizei zunächst nicht bekannt. In den vergangenen Monaten hatte es bereits mehrere vergleichbare Durchsuchungen im In- und Ausland gegeben.

Parallel zu den neuen Razzien veröffentlichte die Polizei am Dienstag in verschiedenen europäischen Sprachen internationale Fahndungsaufrufe mit Bildern von vier weiteren Beschuldigten im Internet. Sie kündigte zudem weitere Aktionen an. Die Arbeit der Soko »Schwarzer Block« laufe weiterhin »erfolgreich«, erklärte ein Sprecher. Es werde künftig »weitere ähnliche Maßnahmen« geben.

Bei der Suche nach Verdächtigen stützen sich die Ermittler unter anderem auf eine umfangreiche Datenbank von Film- und Videoaufnahmen, die während der Ausschreitungen entstanden und mittels einer Gesichtserkennungssoftware analysiert werden. Außerdem wird öffentlich und in polizeiinternen Datenbanken nach Beschuldigten gesucht. Hamburgs Datenschützer und die LINKE beanstandeten den Einsatz der Software jüngst. Es gebe keine gesetzliche Grundlage.

Während des Treffens der Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten im Juli 2017 war Hamburg gab es schwere Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Antikapitalisten. Gipfelgegner warfen der Polizei in zahlreichen Fällen gewalttätige Übergriffe vor.

Die Polizei hatte am Dienstag außerdem erstmals eine europaweite öffentliche Fahndung gestartet. Die vier Gesuchten - drei Männer und eine Frau - sollen an Brandstiftungenbeteiligt gewesen sein. Agenturen/nd