Die neu gestalteten und mit verbesserten Sicherheitsmerkmalen ausgestatteten 100- und 200-Euro-Banknoten. Foto: dpa/Arne Dedert

Die Euro-Banknoten-Generation bekommt Zuwachs: Am 17. September 2018 werden die überarbeiteten 100- und 200-Euro-Scheine vorgestellt werden, so die Europäische Zentralbank (EZB). Verbraucher werden die neuen Banknoten erst im ersten Halbjahr 2019 in den Händen halten. Alles rund um die Scheine im nd-ratgeber.

Soziales: Urteile im Überblick - Alzheimer-Erkrankte haben Anspruch auf Blindengeld: Wer aufgrund einer schweren Hirnschädigung keine visuelle Wahrnehmung hat, kann auch dann Anspruch auf Blindengeld haben, wenn der Sehapparat an sich völlig in Ordnung ist. Das entschied das Bundessozialgericht. Eltern als Betreuer vorgeschlagen – Gericht lehnte ab: Für eine psychisch erkrankte Frau war 2008 ein Berufsbetreuer für die vermögensrechtlichen Angelegenheiten bestellt worden. 2014 musste das Amtsgericht entscheiden, ob das Betreuungsverhältnis verlängert werden sollte. Die Betreute wünschte ausdrücklich, künftig von ihren Eltern betreut zu werden. Dennoch hielt das Amtsgericht am Berufsbetreuer fest. Dagegen wehrte sich die Betreute. Hinterbliebene von Mietern können Wohnung beanspruchen: Nach dem Tod eines Mieters kann der Lebensgefährte in das Mietverhältnis einsteigen. Will der Vermieter ihn jedoch wegen Zweifeln an seiner Zahlungsfähigkeit vor die Tür setzen, muss er diesen Verdacht sehr genau begründen.

Das geht aus einem Urteil des Bundesgerichtshofs hervor. Die Urteile werden im nd-ratgeber erläutert.

Arbeit: Bundesarbeitsgericht erlaubt Videobeweis von Überwachungskamera - Jobverlust nach Videobeweis ist zulässig. Seit dem Bespitzelungsskandal beim Discounter Lidl vor zehn Jahren sorgt der Einsatz von Überwachungskameras immer wieder für Arbeitsgerichtsverfahren. Nun hat das Bundesarbeitsgericht ein Grundsatzurteil zur Beweiskraft der Bilder gefällt und den Videobeweis erlaubt. Danach haben es Arbeitgeber künftig leichter, Bilder von Überwachungskameras als Beweis für Diebstähle und andere Verfehlungen von Arbeitnehmern vor Gericht einzusetzen. Das BAG in Erfurt entschied, dass Videoaufzeichnungen von offen angebrachten Kameras beispielsweise in Geschäften nicht täglich kontrolliert werden müssen, um als Beleg für den Griff einer Mitarbeiterin in die Kasse zu dienen. Ausführlich im nd-ratgeber.

Wohnen: BGH zu Nebenkostenabrechnungen - Tatsächliche Wohnfläche gilt. Seit dem Urteil vom Bundesgerichtshof (BGH) vom 30. Mai 2018 erfolgt die Berechnung der Nebenkosten nach der tatsächlichen Wohnfläche. Bisher wurde die im Mietvertrag vereinbarte Wohnfläche herangezogen. Die Details zu dem Urteil werden im nd-ratgeber dargestellt.

Grund und Haus: Altersgerechter Badumbau - Im Zuschussprogramm »Altersgerecht Umbauen (455)« der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) werden wieder Maßnahmen im Bereich Barrierereduzierung gefördert. Wie die Aktion Barrierefreies Bad mitteilt, hat der Bund ab sofort 75 Millionen Euro freigegeben. Ausführliche Informationen im nd-ratgeber.

Familie und Steuern: Steuerrecht - Was ist das Bürgerentlastungsgesetz? In jedem Steuerbescheid findet sich die Formulierung: »Der Höchstbetrag für sonstige Vorsorgeaufwendungen wurde bereits durch die Berücksichtigung Ihrer Beiträge zur Krankenversicherung (Basisabsicherung) und zur gesetzlichen Pflegeversicherung ausgeschöpft; ein darüber hinausgehender Abzug der weiteren sonstigen Vorsorgeaufwendungen ist daher nicht möglich (Neuregelung durch das Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung vom 16.7.2009, Bundesgesetzblatt Teil I S. 1959).« Was aber steckt konkret hinter dem Bürgerentlastungsgesetz? Lesen Sie die Erläuterungen unseres Lohnsteuerexperten im nd-ratgeber.

Geld und Versicherung: Pflegeversicherung - Wie sicher ist die Sicherheit im Alter? Die »soziale Pflegeversicherung« ist ein Muss. Eine Zusatzversicherung hat auch ihre Tücken. Wer finanzielle Unterstützung möchte, muss einen Antrag bei der Pflegekasse stellen. Dann droht jedoch ein Hausbesuch! Dabei werden von einem Gutachter körperliche und geistige Fähigkeiten beurteilt. Auf diesen Besuch sollten sich der Betroffene und seine Familie gut vorbereiten. Über die Einzelheiten informiert unser Finanzexperte im nd-ratgeber.

Verbraucher: Wettbewerbsrecht - 30 Prozent auf (fast) alles: Irreführende Werbung? Die Werbung eines Möbelhauses, die einen Rabatt »auf fast alles« verspricht, ist irreführend und unzulässig, wenn laut einer Fußnote die Produkte von rund 40 Herstellern davon ausgenommen sind. Das entschied das Oberlandesgericht Köln, über dessen Urteil im nd-ratgeber berichtet wird.