Millers«, sagt Marty Miller, den Blick auf den Verkehr gerichtet, die Hände locker am Steuer, »von denen gibt’s in dieser Gegend die Menge. Das kommt, weil Aloysius Miller, der Plantagenbesitzer und Sklavenhalter von einst, all seinen Schwarzen den Namen Miller verpasst hat - wie kann ich da wissen, woher ich stamme und wer ich bin?« Worüber ich lächele, fragt er. Ich denke daran, wie ihn am Abend zuvor der schwarze Bassist in der Preservation Hall im französischen Viertel von New Orleans als »our wonderful black poet« angekündigt hatte, als wunderbaren schwarzen Dichter, und wie dann ein Dutzend Heftchen mit Martys Gedichten für fünfzig Cent das Stück verkauft worden war. »Du bist Dichter und bist Lehrer - das ist viel«, sage ich. Marty Miller bedankt sich.

Über unsere Köpfe weht lau eine Brise. Es wird kühler mit zunehmender Dunkelheit. Wir fahren durch Schlaglöcher, die Marty wegen der fehlenden Straßenlampen zu spät sieht. »Im Dunkeln kriegst du wenigstens nicht mit, wie ärmlich das hier ist«, sagt er. Er irrt sich. Ich erkenne sehr wohl, wie verfallen die Häuser und wie kaputt die Zäune sind, sehe die zerlumpten Schwarzen auf den Stiegen hocken und Kinder barfuß über die Straße flitzen und in Höfen verschwinden, rieche den Gestank von Abfall und Kanalisation, höre grölende Radiomusik aus offenen Fenstern und - höre Marty plötzlich fluchen. Er nimmt den Fuß vom Gas, lenkt den Ford an den Bordstein und hält.

Ein Streifenwagen bremst hinter uns, und Augenblicke später muss Marty einem jungen Polizisten erklären, warum hinten der rechte Blinker nicht funktioniert. »Mir nicht aufgefallen, Officer«, sagt er, »werd’s in Ordnung bringen.« - »Ihre Papiere«, sagt der Polizist. »So hören Sie doch, ich lass das sofort machen«, sagt Marty. Es hilft nicht. Der Polizist bleibt frostig, er zieht sich in seinen Streifenwagen zurück und kommt lange nicht wieder. Marty wartet. Er holt tief Luft, als er das Strafmandat liest, das der Polizist ihm dann aushändigt. »Danke«, höre ich Marty sagen. »Okay«, sagt der Polizist, »vergessen Sie den Blinker nicht.« - »Ja, Sir«, sagt Marty.

Kaum ist der Mann weg, sagt er zu mir: »Fünfundzwanzig Dollar - nie wäre das passiert, wäre ich allein im Auto gewesen.« Ich begreife, es tut mir leid. »Ein kaputter Blinker«, sagt Marty, »eine Bagatelle! Aber du und ich, ein Schwarzer und ein Weißer, in einem Auto, dazu in dieser Gegend, das ist alles andere als gar nichts. Das, Bruderherz, rangiert gleich hinter Mord.«