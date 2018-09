Der Ratgeber »Das Pflegegutachten - Antragstellung, Begutachtung, Bewilligung« ist erhältlich für 9,90 Euro in jeder Verbraucherzentrale. Zuzüglich 2,50 Euro als Porto- und Versandkostenpauschale kann das Buch auch online unter https://shop.vzhh.de bestellt werden. Die Checklisten können für 3,50 Euro als PDF-Datei direkt heruntergeladen werden.

Auf diesen Besuch, der vorab viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt, bereitet ein Ratgeber der Verbraucherzen-trale ausführlich vor. Das Buch bietet eine umfangreiche Checkliste, anhand der alle Punkte vorab durchgegangen werden können. Zudem beantwortet es wichtige Fragen, etwa »Wann und wie beantrage ich Pflegeleistungen?«. Ein Musterbrief hilft bei einem Widerspruch gegen den Pflegebescheid.

»Doch eines gilt nach wie vor: Wer finanzielle Unterstützung möchte, muss einen Antrag bei der Pflegekasse stellen und von ihr als pflegebedürftig eingestuft werden«, erklärt eine Verbraucherschützerin in Hamburg. Dazu kommt ein Gutachter oder Gutachterin zu den Antragstellenden nach Hause.

Deren Abschluss kann allerdings an Gesundheitsfragen scheitern. Dann bietet der »Pflege-Bahr«, eine staatlich geförderte Pflegetagegeldversicherung, eine Möglichkeit. Im Unterschied zu rein privaten Versicherungen fällt hierfür keine Gesundheitsprüfung an. Monatlich zahlt der Staat 5 Euro zu, wenn Sie selber mindestens 10 Euro monatlich dafür zahlen.

Die Pflichtversicherungsgrenze liegt bei einem regelmäßigen Monatseinkommen von 4950 Euro oder 59 400 Euro Jahreseinkommen (inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgeld). Das heißt: Bis zu diesem Lohn oder Gehalt müssen Arbeitnehmer in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung bleiben. Nur wenn ihr Einkommen ein Jahr lang oberhalb dieser Grenze liegt, können sie die gesetzlichen Kassen verlassen und sich privat versichern.

Da alle abhängig Beschäftigten, Arbeitslosen und Rentner unabhängig von ihrem Alter und ihrem persönlichen Pflegerisiko in die gesetzliche Versicherung einzahlen müssen und mit ihren Beiträgen die Pflegerisiken aller Versicherten gemeinsam tragen, sprechen Fachleute von der »sozialen Pflegeversicherung«. Für Selbstständige, Freiberufler und Beamte besteht keine Versicherungspflicht.

Heute sichert der Staat mit fünf Pflichtversicherungen die meisten Bürger gegen die fünf Lebensrisiken ab: Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Arbeitslosigkeit, Altersarmut und Unfälle. Zuletzt war 1995 die »soziale Pflegeversicherung« als fünfte Säule hinzugekommen (Sozialgesetzbuch SGB XI). Damit reagierte die Politik auf die wachsende Zahl älterer Menschen, die nicht mehr in der Familie umsorgt werden und daher Zuhause oder in Heimen professioneller Pflege bedürfen.

Trotz jahrzehntelangem Sozialabbau gibt es in Deutschland immer noch ein engmaschig geknüpftes soziales Netz. Damit unterscheidet es sich von vielen Staaten. Schon im 19. Jahrhundert hatte der damalige nationalkonservative Reichskanzler Otto von Bismarck den Grundstein für das heutige Sozialversicherungssystem gelegt. Auch, um den Aufstieg der Sozialdemokratie zu bremsen. 1883 entstand die Krankenversicherung, 1884 folgte die Unfallversicherung und 1889 eine gesetzliche Rentenversicherung. Sie verhalf zunächst allein männlichen Arbeitern zu überschaubaren Leistungen im Alter.

Wer fürs Alter vorsorgen will, sollte rechtzeitig den Grundstock dafür legen.

