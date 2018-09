Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Das entschied das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Az. 2 UF 41/18). Im verhandelten Fall stritt sich ein getrennt lebendes Ehepaar vor Gericht um das Aufenthaltsbestimmungsrecht der neunjährigen Tochter. Während der Verhandlung kam heraus, dass diese freien Zugang zum Internet hat und außerdem ein eigenes Smartphone besitzt. Zwar wurde der Mutter das Aufenthaltsbestimmungsrecht zugesprochen, doch nur unter der Auflage, dass diese den Medienkonsum ihrer Tochter inhaltlich und zeitlich einschränke. Auch das eigene Smartphone müsse die Mutter der Tochter bis zu ihrem 12. Geburtstag wegnehmen. Dagegen legten Vater und Mutter Beschwerde ein.

Das OLG gab dem Wunsch der Eltern statt und hob die Auflagen auf. Derartige Regeln dürfe das Gericht nur aufstellen, wenn eine tatsächliche und keine potenzielle Gefährdung des Kindes festzustellen sei.

»Auflagen wie diese schränken die Grundrechte der Eltern signifikant ein, weshalb ein Gericht nicht einfach so eingreifen darf. Ohne konkrete Gefahr müssen Eltern grundsätzlich eigenverantwortlich bestimmen dürfen, in welchem Umfang ein Kind Handy, Fernseher und Co. nutzen darf«, erklärt dazu Rechtsanwältin Juliane Schneewolf von der Deutschen Anwaltshotline (DAH).

Zwar können Inhalte auf YouTube usw. eine schädliche Wirkung haben, aber davon könne man nicht automatisch ausgehen, nur weil Kinder grundsätzlich Zugang zu diesen Portalen haben, so die Richter. DAH/nd