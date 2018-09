Erhalten nun Mieter eine fehlerhafte Nebenkostenabrechnung, dann haben sie eine Frist von zwölf Monaten, um die Anfechtung vorzunehmen. Die Anfechtung muss in dem Falle schriftlich erfolgen. Es müssen sämtliche Gründe für die Anfechtung benannt werden. Der Vermieter ist dann in der Beweislast. KLUGO/nd

Fläche, die nicht mit berücksichtigt wird: Bereiche mit weniger als einem Meter Deckenhöhe werden überhaupt nicht in die Berechnung aufgenommen.

Klare und übersichtliche Gestaltung: Die Abrechnung muss leicht nachvollziehbar sein. Die für den Heizbetrieb anfallenden Kosten müssen in Bezug auf den Gesamtverbrauch des Haushalts und der zugrunde liegenden Wohnflächenberechnung detailliert dargestellt werden.

