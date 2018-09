Was soll das sein

Die Zahl der Beschäftigten in einem sogenannten Normalarbeitsverhältnis ist nahezu stabil. 2017 zählte das Statistische Bundesamt rund 25,8 Millionen Frauen und Männer (69,3 Prozent), die abhängig und unbefristet mindestens 20 Wochenstunden beschäftigt sind. Die Zahl der atypisch Beschäftigten wuchs 2017 auf 7,7 Millionen an. Hierzu zählen befristet Beschäftigte (6,9 Prozent), Teilzeitbeschäftigte mit bis zu 20 Wochenstunden (12,9 Prozent), geringfügig Beschäftigte (5,9 Prozent) sowie Beschäftigte in Zeitarbeit (2,5 Prozent). Frauen sind mit 30,5 Prozent nach wie vor wesentlich öfter atypisch beschäftigt als Männer (12,2 Prozent).