Die Informatik ist weiter eine Männerdomäne - Frauen machen nur rund ein Fünftel der Studierenden aus. So gab es im Wintersemester 2016/2017 rund 36 000 Informatikstudentinnen (19,4 Prozent). Deutlich höher liegen die Frauenanteile in Fächern, in denen es um mehr als Technik geht: Medizinische Informatik (44,3 Prozent), Bioinformatik (37,2) oder Medieninformatik (30,2).