In Deutschland geht die Zahl der Organtransplantationen weiter zurück. Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation Frankfurt am Main mitteilte, wurden 2017 insgesamt 3385 Organe in 50 Transplantationszentren übertragen. Im Jahr 2016 waren es 3708 übertragene Organe, 2015 wurden 3778 Transplantationen registriert. So sank die Zahl der transplantierten Herzen im Jahresvergleich von 297 auf 257, die der Lungen von 328 auf 309 und die der Nieren (samt Lebendspenden) von 2094 auf 1921.

Auf der Warteliste für ein Organ stehen insgesamt rund 10 400 Patienten. Die problematische Lage zeigt sich besonders bei Herztransplantationen. 2017 wurden 257 Organe übertragen. Im gleichen Jahr starben 117 Patienten, die auf der Warteliste für ein Herz standen. Neu aufgenommen wurden 440 Herzkranke, so dass am Jahresende 2017 insgesamt 724 Personen auf ein Spenderherz warteten.