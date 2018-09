Wer sich im Alter in den eigenen vier Wänden nicht mehr wohlfühlt und die nötigen finanziellen Mittel hat, für den sind Seniorenresidenzen eine attraktive Alternative. Doch vor der Entscheidung ist eine Vor-Ort-Beratung unabdingbar, wie eine Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) zeigt, die neun große Anbieter von Seniorenresidenzen testete.

Insgesamt erreichten die Anbieter ein gutes Gesamtergebnis. Eine Seniorenresidenzkette erhält das Qualitätsurteil »sehr gut«, fünf das Urteil »gut«, weitere drei das Qualitätsurteil »befriedigend«.

Testsieger ist Augustinum mit dem Qualitätsurteil »sehr gut«. Der Anbieter liegt im Service sowie in punkto Ausstattung an der Spitze. Die Mitarbeiter in den Residenzen informieren transparent über die Kosten und erläutern verschiedene Betreuungsmöglichkeiten. Die Wohnräume sind attraktiv ausgestattet, zudem gibt es einladende Restaurants und Geschäfte.

Platz zwei nimmt das Unternehmen Rosenhof (Qualitätsurteil »gut«) ein. Die Residenzen überzeugen mit dem umfangreichsten medizinischen Service und zahlreichen Freizeitangeboten. Die Angestellten vor Ort erfragen am gezieltesten die Wünsche der Interessenten.

Auf Rang drei liegt Kursana (Qualitätsurteil »gut«). In den Vor-Ort-Gesprächen nehmen sich die Mitarbeiter ausreichend Zeit und beraten kompetent. Die Standorte sind in guter Lage und in den Residenzen selbst sind gute Orientierungsmöglichkeiten gegeben. nd