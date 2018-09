Die Fantasyserie »Game of Thrones« hat erneut den begehrten US-Fernsehpreis Emmy erhalten: Bei der Preisverleihung am Montagabend in Los Angeles wurde die Serie zur besten Dramaserie gekürt und setzte sich damit gegen »The Handmaid’s Tale - Der Report der Magd« durch, die im vergangenen Jahr den Preis geholt hatte. »Game of Thrones« war mit 22 Nominierungen ins Rennen gegangen; in den vergangenen Jahren hatte die Serie bereits 45 Emmys gewonnen.

Die 50er-Jahre-Serie »The Marvelous Mrs. Maisel« erhielt den Preis für die beste Comedy-Serie. Emmys gingen zudem an Rachel Brosnahan als beste Hauptdarstellerin und Alex Borstein als beste Nebendarstellerin in der Serie. AFP