Rund 60 Chefredakteure, Historiker und Politiker aus Europa und den USA kamen am Dienstag in Potsdam zur Medienkonferenz M1 00 Sanssouci Colloquium zusammen. Unter dem Thema »Home Alone? Europe in the Post-American Age« diskutierten sie über das neue transatlantische Bündnis. Am Abend wurde der Journalist Deniz Yücel mit dem diesjährigen Medienpreis M100 geehrt. Der Reporter der Zeitung »Welt« werde für seine mutige und unbestechliche Art geehrt, hieß es im Vorfeld. Yücel war bis zu seiner Freilassung im Februar ein Jahr in der Türkei wegen Terrorpropaganda inhaftiert. Er reiste nach der Untersuchungshaft aus, das Verfahren gegen ihn läuft in der Türkei weiter. dpa