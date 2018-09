Düsseldorf. Der Bekleidungskonzern H&M lässt einem Medienbericht zufolge nicht verkaufte Kleidung vernichten. Die »Wirtschaftswoche« und das ZDF-Magazin »Frontal 21« zitierten am Dienstag aus einem vertraulichen Bericht des Wirtschaftsausschusses der deutschen Logistiktochter an den Gesamtbetriebsrat vom Juni 2018, wonach circa 100 000 Kleidungsstücke vernichtet worden seien. Weiter heiße es in dem Papier: »Ladenhüter sind für H&M eine neue Erfahrung.« Die beiden Magazine beriefen sich zudem auf mehrere E-Mails, in denen Lagermitarbeiter angewiesen würden, Kleidung zu entsorgen. Unklar sei, ob auch neuwertige Ware vernichtet werde. Das Unternehmen hingegen erklärte, für H&M gebe es »keinen Grund, intakte Kleidung in die Verbrennung zu geben oder anderweitig zu vernichten«. Lediglich bei Sicherheitsbedenken, etwa im Fall von chemischen Rückständen, werde Ware zur Verbrennung geschickt. AFP/nd