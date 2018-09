Köln. Der Markt für Digitalkameras schrumpft weiter. Im laufenden Jahr werden voraussichtlich 2,35 Millionen Kameras verkauft. Dies ist ein Rückgang um zwölf Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr, wie der Photo-Industrieverband (PIV) am Dienstag in Köln mitteilte. Wertmäßig werde der Absatz um neun Prozent sinken und erstmals unter die Eine-Milliarde-Euro-Marke fallen. Die Branche rechnet mit Absätzen in Höhe von etwa 970 Millionen Euro. dpa/nd