Potsdam. Investitionen in die Schienenwege Richtung Polen angemahnt hat Brandenburgs Verkehrsstaatssekretärin Ines Jesse. Nachdem sich Bund, Länder und die Deutsche Bahn auf den zweigleisigen Ausbau und die Elektrifizierung der Strecke Berlin - Szczecin geeinigt haben, müssten jetzt weitere Vorhaben folgen. Im Vorfeld der Bahntechnikmesse »Innotrans« äußerte sich Jesse am Montag als Gast auf einer vom polnischen Arbeitgeberverband Railway Business Forum RDF, dem Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH sowie der Stiftung Prokolej veranstalteten Fachkonferenz in Berlin. In einem Grußwort sprach sich Jesse dafür aus, die Ostbahn Richtung Küstrin genauso zu elektrifizieren und auszubauen wie die Strecke von Cottbus nach Görlitz. Leistungsfähige Schienenverbindungen seien Vor᠆aussetzung, um der hohen Wachstumsdynamik im deutsch-polnischen Verflechtungsraum gerecht zu werden, so Jesse. tm