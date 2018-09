Schönefeld. Das künftige Terminalgebäude T2 am neuen Hauptstadtflughafen BER wird durch die Bremer Zechbau GmbH als Generalunternehmer gebaut. Darüber informierte am Dienstag die Flughafengesellschaft FBB nach Abschluss des EU-weiten Vergabeverfahrens. Der Erweiterungsbau mit einer Jahreskapazität von sechs Millionen Flugreisenden wird direkt vor dem Pier Nord errichtet, er soll bis Oktober 2020 betriebsbereit sein. Damit erhöht sich die Kapazität des BER in der ersten Ausbaustufe auf 28 Millionen Passagiere. Mit dem Flughafen Schönefeld (alt) können so am Flughafenstandort ab 2020 rund 40 Millionen Fluggäste pro Jahr abgefertigt werden. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup sagte: »Aus den Erfahrungen und Schwierigkeiten mit dem äußerst komplexen Fluggasterminal T1 haben wir gelernt. Das Terminalgebäude T2 ist optisch ansprechend, aber stark funktional konzipiert«. tm