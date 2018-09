Lübben. Der Brand in der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) war am Dienstag zwar unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht. Wie eine Sprecherin des Landkreises erklärte, bekämpft die Feuerwehr die vor Tagen auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz zwischen Klein Liebitz und Byhleguhre-Byhlen ausgebrochenen Flammen inzwischen nur noch aus der Luft. Da die Einsatzkräfte das mit alter Munition belastete Gelände nicht betreten dürften, sei ein Bundeswehr-Hubschrauber im Einsatz. Im Tagesverlauf sollte der Munitionsbergungsdienst zwei zusätzliche Wege absuchen. Unterdessen warnt das Umweltministerium in Potsdam vor anhaltend hoher Waldbrandgefahr. Für die Landkreise Havelland und Prignitz galt am Dienstag die höchste Gefahrenstufe. Für zehn Landkreise bestand die zweithöchste Kategorie. Nur in der Oberhavel und der Uckermark galt die Stufe 3. dpa/nd