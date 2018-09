Frankfurt am Main. Erstmals hat die Gewerkschaft ver.di in Hessen anderthalb Monate vor der Landtagswahl mit einer Positionierung gegen die AfD eine klare Wahlempfehlung abgegeben. Damit weiche ver.di von der Linie ab, sich nicht klar für oder gegen eine Partei auszusprechen, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. Bei der AfD sei allerdings eine Grenze erreicht. »Das dürfte spätestens seit der offenen Hetze der Hochtaunus-Kreistagsfraktion kürzlich gegen Journalisten, die wir gewerkschaftlich organisieren, klar sein«, erklärte Landesbezirksleiter Jürgen Bothner. Die Zusammenarbeit mit Parteien richte ver.di danach aus, inwiefern sie die gleichen Werte teilten. Die AfD gehöre nicht dazu. Die AfD-Fraktion im Hochtaunuskreis hatte Ende August auf ihrer Facebook-Seite einen Beitrag veröffentlicht, in dem Journalisten bedroht wurden. Am 28. Oktober wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Ein Einzug der AfD in das Landesparlament gilt laut Umfragen als sicher. AFP/nd