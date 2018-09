Er beträgt 1200 Euro je Kind und Jahr und wird über zehn Jahre ausgezahlt, insgesamt also 12 000 Euro. Damit soll wegen der anziehenden Preise der Erwerb von Wohneigentum stärker gefördert werden. Über den gesamten Förderzeitraum werden Kosten von bis zu zehn Milliarden Euro erwartet - von FDP bis Grünen wird die Maßnahme als teure Subvention auf dem Rücken der Steuerzahler kritisiert. Gewährt wird das Baukindergeld für Familien und Alleinerziehende bei einem Kind bis zu 90 000 Euro zu versteuerndem Haushaltseinkommen im Jahr. Bei zwei Kindern darf die Einkommensgrenze 105 000 Euro und bei drei Kindern 120 000 Euro betragen. dpa/nd

Berlin. Der Start des Baukindergelds ist auf so starkes Interesse gestoßen, dass die Internetseite der KfW-Bank für Förderanträge für 20 Minuten zusammengebrochen ist. Das sagte ein Sprecher der dpa. Familien in Deutschland können ab sofort Anträge bei der KfW-Bankengruppe stellen, um den Zuschuss des Staates für den Bau eines Hauses oder den Kauf einer Immobilie zu bekommen.

