Algier. Deutschland und Algerien wollen ihre Zusammenarbeit bei der Rückführung abgelehnter Asylbewerber verstärken. Zwar habe sich die Zusammenarbeit bereits «sehr gut entwickelt», sagte Kanzlerin Merkel am Montag bei einem Besuch in Algier, sie solle aber noch weiter ausgebaut werden. Dazu habe man «gute Modalitäten» gefunden. Laut Regierungschef Ouyahia sei Algier bereit, 3700 Ausreisepflichtige wiederaufzunehmen, wenn geklärt sei, «dass es sich wirklich um Algerier handelt». Vorwürfe von Menschenrechtsorganisationen, Algerien setze Afrikaner in der Wüste aus, wies er zurück. AFP/nd