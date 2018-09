Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist mit dem dritten Ministerrücktritt innerhalb von drei Wochen konfrontiert: Innenminister Gérard Collomb kündigte am Dienstag überraschend seinen Rückzug aus dem Amt im kommendem Jahr an. Der 71-Jährige gilt als Schwergewicht in der Regierung und ist ein Macron-Vertrauter der ersten Stunde. Collomb sagte der Zeitschrift »L’Express«, er wolle nach den Europawahlen Ende Mai aus dem Kabinett ausscheiden. Sein Ziel sei es, bei den Kommunalwahlen 2020 wieder zum Bürgermeister von Lyon gewählt zu werden. AFP/nd