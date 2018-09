Halle/Saale. Sachsen-Anhalts Bürger haben beim Thema Einkommen nach wie vor großen Aufholbedarf. Wie das Statistische Landesamt mit Verweis auf die jüngsten vorliegenden Zahlen am Dienstag mitteilte, lag das verfügbare Jahreseinkommen je Einwohner 2016 im Schnitt bei 18 648 Euro. Das waren nur 85 Prozent des bundesweiten Durchschnitts, der bei 21 919 Euro lag. Auch im Land selbst gab es deutliche Unterschiede. So hatten die Verbraucher im Landkreis Börde 19 778 Euro für den Konsum und das Sparen zur Verfügung, während die Hallenser mit 17 218 Euro auskommen mussten. Aufs ganze Land betrachtet nahm das verfügbare Einkommen der Sachsen-Anhalter um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu - ein Zuwachs von knapp 500 Euro pro Kopf. dpa/nd

