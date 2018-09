Brüssel. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hat ein Konzept für eine Reform der Welthandelsorganisation (WTO) vorgestellt. In dem am Dienstag in Brüssel präsentierten Papier wird angeregt, der WTO ein schlagkräftigeres Vorgehen gegen wettbewerbsverzerrende Subventionen und den erzwungenen Transfer von Technologien zu ermöglichen. Zudem geht es darum, die Verfahren zur Streitbeilegung zwischen WTO-Mitgliedern effizienter zu machen. »Die WTO muss sich anpassen, sonst wird sie in ernsthafte Schwierigkeiten geraten«, so Malmström. Die Brüsseler Vorschläge für WTO-Reformen sollen an diesem Donnerstag bei einem von Kanada einberufenen Expertentreffen in Genf vorgestellt werden. dpa/nd