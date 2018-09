Was soll das sein

Plakat der SPD-Aktion am Steintor in Rostock: "Stell dir vor du musst flüchten und du siehst überall: Ausländer raus!" Foto: nd-Screenshot/Facebook

Seit einigen Tagen hängen in der Rostocker Innenstadt Plakate mit der Aufschrift »Ausländer raus« in roten Buchstaben. Erst auf den zweiten Blick erschließt sich, dass es sich nicht um eine erneute rassistische Provokation von AfD oder NPD handelt, sondern es um eine Aktion der lokalen SPD geht. Vollständig lautet der Text: »Stell dir vor, du musst fliehen und siehst überall: Ausländer raus!« Das Problem: Lediglich der Teil »Ausländer raus!« ist auf größere Entfernung zu sehen, was für reichlich Irritationen und Unmut sorgt. Der Grünen-Politiker Johann-Georg Jaeger kommentiert die Aktion auf Facebook kritisch: »Plakate nimmt man im Vorübergehen wahr. Liebe SPD, habt ihr keine Befürchtungen, dass das Kleingedrucke übersehen wird?«

Dabei ist das Motiv schon in die Jahre gekommen. Entworfen hat es der bekannte politische Plakatkünstler Klaus Staeck bereits 1986. Jetzt verunsichert es Rostocker*innen. »Das Plakat mit der Textzeile ‚Stell dir vor, du musst fliehen und siehst überall: Ausländer raus!‘ solle bewusst provozieren und zum Nachdenken animieren«, erklärt der SPD-Kreisvorsitzende und Projektleiter von »Endstation Rechts«, Julian Barlen, gegenüber »Rostock heute«. »Wir wollen die Menschen aufrütteln und auf die größten Bedrohungen für unsere Demokratie, den Rechtsradikalismus und Menschenhass, aufmerksam machen.«

Anlass für die umstrittene Aktion ist der für nächsten Samstag geplante Aufmarsch der AfD in der Hansestadt. Der Ortsverband der Rechtsaußenpartei ruft wieder unter dem Motto »Unser Land, unsere Kinder« zu einer Kundgebung auf. Als Hauptredner ist Björn Höcke angekündigt. Der Thüringer AfD-Fraktionschef war wiederholt durch geschichtsrevisionistische und rechtsextremistische Äußerungen aufgefallen.

Allerdings gibt es in Rostock zahlreiche Initiativen, die für Samstagnachmittag zu Blockaden, Demonstrationen, Kundgebungen und einer Andacht aufrufen.