Hermann-Josef Frisch: Dem Unendlichen begegnen. Gelebter Glaube in den Religionen der Welt. Patmos Verlag. 215 S., geb., 22 €.

Die Kaaba in Mekka (Saudi-Arabien): Bei der Haddsch wird sie von Pilgern siebenmal entgegen dem Uhrzeigersinn umschritten. Das Foto gehört zu einem Band, der womöglich nicht jedem dieser Pilger gefallen dürfte, weil der Islam hier gleichberechtigt mit anderen Religionen behandelt wird. »Dem Unendlichen begegnen« - Hermann-Josef Fritsch, selbst katholischer Geistlicher, versucht einen Dialog der Religionen und erkundet Gemeinsamkeiten. Woher kommen wir? Wozu leben wir? Wohin gehen wir? Seit uralten Zeiten suchen Menschen in Religionen nach Antworten. Fotos aus vielen Weltgegenden zeigen sie im Gebet, veranschaulichen das Bedürfnis nach Gemeinschaft. Gottesdienste, Prozessionen Pilgerfahrten, Solidarität und Bitte um Gottes Segen - darin sind Gläubige einander ähnlicher, als sie oft wissen. Sie sollten sich nicht aufeinanderhetzen lassen. I.G.

