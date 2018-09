Seit 1994 finden am 21. September in aller Welt Aktivitäten statt, um auf die Situation von Menschen mit Demenz aufmerksam zu machen. dpa/nd

Nach dem Tod der Patientin entdeckte der Arzt in ihrem Hirn einen massiven Zellschwund und ungewöhnliche Eiweißablagerungen. Diese gelten bis heute als Hauptursache für die Alzheimer-Krankheit, indem sie etwa Nervenzellen zerstören, Entzündungsreaktionen auslösen und die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen behindern.

Alzheimers Dialog mit Deter ging in die Medizingeschichte ein: »Wie heißen Sie?« - »Auguste.« - »Familienname?« - »Auguste.« - »Wie heißt ihr Mann?« - »Ich glaube Auguste.«

