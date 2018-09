Altenburg. Das Projekt »Stadtmensch« im thüringischen Altenburg ist eines von vier Vorhaben, die der Bund mit insgesamt 2,5 Millionen Euro fördert. Gemeinsam mit der Bürgerschaft sollen in vier Stadtquartieren Gemeinwohl und gesellschaftlicher Zusammenhalt gefördert werden, so das Bundesbauministerium am Dienstag auf dem 12. Bundeskongress der Nationalen Stadtentwicklungspolitik in Frankfurt am Main. Dabei sollen gemeinsam mit Vereinen und Initiativen Einwohner mit Ideen zum bürgerschaftlichen Engagement motiviert werden. Altenburg sei deutlich vom demografischen Wandel und der Abwanderung junger Menschen betroffen, hieß es. Wie hoch die Förderung für die Stadt ist, gab das Ministerium nicht bekannt. dpa/nd