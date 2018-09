London. Wegen des andauernden Krieges sind in Jemen inzwischen mehr als fünf Millionen Kinder von Hunger bedroht. Würden Hilfslieferungen durch die Kämpfe um die Hafenstadt Hodeida unterbrochen, könne »der Hungertod ein noch nie dagewesenes Ausmaß« annehmen, warnte die Hilfsorganisation Save the Children am Mittwoch in London. AFP/nd