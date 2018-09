Budapest: Die ungarische Regierung hat eine massive Kampagne gegen das Europäische Parlament gestartet. Die Brüsseler Abgeordneten hatten in der Vorwoche der Führung in Budapest vorgeworfen, europäische Grundwerte zu verletzen, und ein Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn in Gang gesetzt. In der Nacht zum Mittwoch veröffentlichte die Regierung ein Video mit dem Titel »Geben wir der Erpressung nicht nach!« In dem Clip sagt ein Sprecher: »Die einwanderungsfreundliche Mehrheit im Europaparlament will uns zum Schweigen bringen, weil wir unsere Heimat und Europa mit einem Grenzzaun schützen.« dpa/nd