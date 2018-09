Cottbus. Im Fall einer monatelang versteckten und missbrauchten 13-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Cottbus Anklage gegen die Mutter und ihren Partner erhoben. Die Anklage sei beim Landgericht Cottbus eingegangen, teilte eine Gerichtssprecherin auf Anfrage mit. Den beiden werde schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und Entziehung Minderjähriger vorgeworfen. Im Oktober 2017 war das Mädchen, für das das Jugendamt die Obhut hatte, aus einer Wohngruppe in Cottbus verschwunden. Nach mehreren Monaten war die 13-Jährige in der Wohnung des Paares in Groß Schacksdorf (Spree-Neiße) gefunden worden. Der zu dem Zeitpunkt 46-jährige Mann sitzt seither in Untersuchungshaft. Die 52-jährige Mutter kam unter strengen Auflagen auf freien Fuß. dpa/nd