Lübbenau. Viele landeseigene Schleusen und Wehre im Spreewald müssen modernisiert werden. »Viele der Anlagen haben ein hohes Nutzungsalter erreicht«, heißt es in einer Antwort des Umweltministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Landtag. »Hinzu kommen Schäden durch Vandalismus und Fehlbedienung, so dass sich insgesamt ein hoher Investitionsbedarf zur Instandsetzung und Modernisierung an Schleusen und Wehren ergibt.« Im Spreewald gebe es 53 Schleusen und 197 Wehre in der Zuständigkeit des Landes. dpa/nd