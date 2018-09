Potsdam. Die verheerenden Waldbrände in Brandenburg haben nach vorläufigen Berechnungen einen Schaden von etwa elf Millionen Euro angerichtet. Ohne den Einsatz der zahlreichen Helfer wären die Schäden noch deutlich höher, sagte Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Mittwoch in der Fragestunde des Landtags. Bei dem bisher schwersten Brand unweit von Treuenbrietzen waren sogar drei Dörfer gefährdet, die vorübergehend evakuiert werden mussten. Wegen der andauernden Trockenheit wächst die Waldbrandgefahr im Land. Ab Mittwoch galt in den Landkreisen Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz und Oder-Spree die höchste Warnstufe 5. Das teilte das Umweltministerium auf seiner Internetseite mit. dpa/nd