Potsdam. Zwei Menschen erlitten bei einem Feuer in einem Bungalow einer Potsdamer Kleingartenanlage Rauchgasvergiftungen. Sie kamen ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch hatte gegen Mitternacht zunächst ein Schuppen in der Kleingartenanlage in der Albert-Einstein-Straße Feuer gefangen. Die Flammen griffen dann auf den Bungalow und Bäume über. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Die Brandursache ist noch unklar. dpa/nd