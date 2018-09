In den Tischgesprächen danach wurde aber auch darauf verwiesen, dass Brandenburg mit einem derartigen Sportleranteil im nationalen Vergleich deutlich im hinteren Bereich liegt. Nach wie vor fehlten Sport- und Hallenkapazitäten. Neubert lobte die Erfolge brandenburgischer Sportler bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, doch »haben wir noch Reserven«, unterstrich er. Dieser Seitenhieb galt nicht zuletzt den Sportschützinnen und Sportschützen Brandenburgs, die in den vergangenen Jahren keine Medaillen mehr gewonnen hatten.

Die für den Sport zuständige Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) bekannte, bei ihr persönlich komme der Sport im Moment zu kurz. Das neue Amt fordere sie doch sehr, und mehr als eine Zehnerkarte im Fitnessstudio und eine Radtour nach Werder/Havel seien bisher nicht drin gewesen. »Das ist ausbaufähig«, gestand sie. Ihr gefalle, dass in Brandenburg nicht nur über die Fußballbundesliga gesprochen werde, wenn es sich um den Sport drehe.

SPD-Fraktionschef Mike Bischoff kündigte an, dass es demnächst im Bildungsministerium einen Sportbeauftragten geben werde, womit der hohe Stellenwert des Sports betont werde.

Mit einem neuen Sportgesetz und mehr Fördermitteln will die SPD die Herzen der Sportler gewinnen. Rund 300 Sportler und Sportfunktionäre kamen am Dienstagabend zu einem Empfang im Landtag, darunter die 17-jährige Leni Freyja Wildgrube. Sie ist U18-Europameisterin im Stabhochsprung. Bei dem Empfang verkündete Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), die Sportförderung werde um zwei Millionen Euro auf 19 Millionen erhöht, und das Sportstätten-Investitionsprogramm »Goldener Plan« werde darüber hinaus intensiver fortgesetzt. Woidke dankte den Sportvereinen für den ehrenamtlichen Einsatz und ihre Leistungen bei der Integration von Flüchtlingen. Viele Flüchtlinge seien ein Teil der Gemeinschaft geworden.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!