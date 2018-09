Brüssel. Unmittelbar vor dem informellen EU-Gipfel in Salzburg hat die britische Premierministerin Theresa May von den Europäern Entgegenkommen bei den Brexit-Verhandlungen gefordert. »Um zu einem guten Ergebnis zu gelangen, muss die EU jetzt, nachdem Großbritannien seine Position weiterentwickelt hat, das auch tun«, schrieb May für die »Welt« vom Mittwoch. Der EU-Chefunterhändler Michel Barnier betonte derweil, der EU-Gipfel im Oktober in Brüssel werde für die Austrittsverhandlungen der »Moment der Wahrheit«. AFP/nd