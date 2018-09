Kuala Lumpur. Malaysias ehemaliger Premierminister Najib Razak ist erneut wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen worden. Er soll am Donnerstag in der Hauptstadt Kuala Lumpur vor Gericht erscheinen, wie die Anti-Korruptions-Kommission nach der Festnahme am Mittwoch mitteilte. Es geht um Geld aus dem 2009 von Najib aufgelegten Regierungsfonds 1MDB. Aus dem Fonds sollen mehr als 4,5 Milliarden Dollar abgezweigt worden sein. Etwa 700 Millionen Dollar wurden auf einem privaten Bankkonto Najibs entdeckt. dpa/nd