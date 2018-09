Islamabad. Ein Gericht in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad hat die Freilassung des ehemaligen Ministerpräsidenten Nawaz Sharif angeordnet. Gleichzeitig setzte das Gericht im Juli ergangene Urteile gegen Sharif und seine Tochter Maryam Nawaz aus, berichteten Medien am Mittwoch. Sharif war im Juli wegen Korruption zu zehn Jahren Haft verurteilt, seine Tochter Maryam zu acht Jahren. Es ging vor allem um die Finanzierung von teuren Wohnungen in London. dpa/nd