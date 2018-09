Vor zehn Jahren ging Tina Turner (78) das letzte Mal auf Welttournee, jetzt kommt das Leben der Rock-Queen auf die Bühne. Im März 2019 feiert das Musical »Tina« Deutschland-Premiere auf der Hamburger Reeperbahn. »Ich bekomme immer noch so viele Karten und Briefe von meinen Fans, die mir sagen, ich habe ihnen Hoffnung gegeben«, freut sich die Sängerin. dpa/nd

