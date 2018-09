Falls Sie noch nicht wissen, was Sie zu Weihnachten verschenken sollen (Achtung, nur noch drei Monate), hier ein Tipp, mit dem Sie nicht nur allgemeine Freude verbreiten, sondern auch große mediale Wirkung erzielen können. Allerdings müssten Sie sich beeilen. Denn die Nachfrage nach den Namen für die Hoch- und Tiefdruckgebiete des Jahres 2019, die man beim Wetterpaten-Team der Freien Universität Berlin kaufen kann, ist enorm. Nur eine Woche nach dem Verkaufsstart waren schon mehr als 120 Namen gebucht. Zu beachten ist dabei, dass die Tiefs im nächsten Jahr ausschließlich männlich benannt werden dürfen. Geht man vom aktuellen Bedarf nach maskulinen Tiefs aus, dann wäre jetzt noch die Gelegenheit, irgendwann heraufziehende Unwetterfronten auf die Namen Hans-Georg und Horst taufen zu lassen. 199 Euro müsste man für so ein Tief schon hinlegen (ein Hoch kostet dagegen 299 Euro). Mehr sind sie im konkreten Fall aber auch wirklich nicht wert. wh

