Die siebenköpfige Jury des Preises der Leipziger Buchmesse bekommt fünf neue Mitglieder. Den Vorsitz hat künftig der Feuilleton-Redakteur der »Süddeutschen Zeitung« Jens Bisky inne, wie die Buchmesse am Mittwoch in Leipzig mitteilte. Neu in der Jury sitzen demnach außerdem die »Spiegel«-Journalistin Elke Schmitter und die MDR-Literaturredakteurin Katrin Schumacher. Auch Marc Reichwein (»Die Welt«) und der freie Kritiker Tobias Lehmkuhl sind künftig Mitglieder des Gremiums. Weiterhin erhalten bleiben der Jury den Angaben nach die freie Rezensentin Wiebke Porombka und Gregor Dotzauer vom »Tagesspiegel«. epd/nd