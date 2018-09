Pjöngjang. Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un hat konkrete Abrüstungsschritte angekündigt. Auf einem Gipfel mit Südkoreas Präsidenten Moon Jae In in Pjöngjang bot Kim am Mittwoch überraschend die Demontage seines wichtigsten Atomkomplexes an. Er fordert dafür aber Entgegenkommen der USA. Auch will er eine große Raketenanlage weiter abbauen und Inspekteure ins Land lassen. US-Präsident Donald Trump begrüßte die Gipfelergebnisse als »sehr spannend«.

»Wir haben eine neue Ära eingeleitet«, sagte Moon Jae In am Abend an der Seite Kims in einer Rede im größten Stadion Pjöngjangs vor etwa 150 000 Nordkoreanern. Beide hatten sich zuvor zusammen mit ihren Gattinnen Massenspiele angeschaut. »Wir sind uns einig, dass es keinen Krieg mehr auf der koreanischen Halbinsel geben soll«, sagte Moon unter tosendem Beifall. »Das Schicksal unserer Nation wird von uns bestimmt.« Es war das erste Mal, dass ein Präsident Südkoreas in Nordkorea vor einem so großen Publikum eine Ansprache hielt. dpa/nd Seiten 4 und 8