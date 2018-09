Auf dem Dorf ist noch reichlich Platz zum Wohnen. Foto: dpa/Ingo Wagner

’Es ist noch nicht lange her, da klagten viele Stadtverwaltungen in Deutschland über Abwanderung. Vor allem jüngere Berufstätige und Familien flohen aus den lärmenden Städten auf’s ruhige Land. Auch wenn die Stadtflucht häufig schon im nahen Speckgürtel endete, zeigt diese Ära, dass Binnenmigration nicht nur eine Richtung kennt. Erst seit den späten 2000er Jahren hat die dramatische Landflucht eingesetzt, die heute dazu beträgt, dass die Großstädte aus allen Nähten platzen.

Die Abwanderung der Menschen führt in vielen Regionen zu hohen Leerständen. Bundesweit stehen nach Angaben des Amtes für Bauwesen und Raumordnung in Bonn etwa 4,5 Prozent aller Wohnungen leer. Das sind 1,8 Millionen Wohnungen. Keineswegs nur in ostdeutschen Regionen, auch an der Nordsee, im Ruhrgebiet oder an den Alpen gibt es Gemeinden, die langsam verwaisen. »Die Mehrzahl der ungenutzten Wohnungen«, schreibt das Bundesamt, »befindet sich vor allem in ländlich...